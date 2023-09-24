Çekirdek yiyen kedi görenleri şaşırtıyor
Elazığ'da tabağın içerisindeki çekirdekleri yiyen kedinin görüntüleri şaşkınlık oluşturdu. Kedinin çekirdek yemesi kısa süre içerisinde sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Çekirdek yiyen kedi görenleri şaşırtıyor
Elazığ'da çekirdek yiyen kedi izleyenleri şaşırttı
ELAZIĞ - Elazığ'da tabağın içerisindeki çekirdekleri yiyen kedinin görüntüleri şaşkınlık oluşturdu.
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde bir ev kedisinin tabak içerisinde bulunan çekirdeği yemesi şaşırttı. Çekirdek yiyen kediyi çeken sahipleri, kedinin çekirdekleri yeme anını saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. Kedinin çekirdek yemesi kısa süre içerisinde sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam