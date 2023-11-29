Çayırova Belediyesi tarafından kazandırılan Akse Kitap Kahve, her yaştan vatandaşı ağırlamaya devam ediyor. Bünyesinde on binlerce kitabı barındıran ve kaynak zenginliği ile araştırma yapmak isteyenlerin istedikleri konuya rahatlıkla erişebildiği Akse Kitap Kahve, ders çalışma, dinlenme, alanlarının yanı sıra gençlerin vakitlerini değerlendirdiği ve kendilerini geliştirdiği merkezler haline geldi.

Çayırova'ya kazandırılan Akse Kitap Kahve vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Çayırova Belediyesi tarafından kazandırılan Akse Kitap Kahve, her yaştan vatandaşı ağırlamaya devam ediyor.Bugüne kadar binlerce ziyaretçiyi konuk eden Akse Kitap Kahve, sadece Çayırovalıların değil, bölge sakinlerinin de uğrak noktası oldu. Bünyesinde on binlerce kitabı barındıran ve kaynak zenginliği ile araştırma yapmak isteyenlerin istedikleri konuya rahatlıkla erişebildiği Akse Kitap Kahve, ders çalışma, dinlenme, alanlarının yanı sıra mimarisi, tasarımı ve manzarasıyla gençlerin vakitlerini değerlendirdiği ve kendilerini geliştirdiği merkezler haline geldi. - KOCAELİ