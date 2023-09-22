Çayırova Kent Meydanı Projesi Hızla İlerliyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hayata geçirilen Kent Meydanı projesinde çalışmalar sürüyor. İlçeye değer katacak olan meydan, 25 bin metrekare alana kurulacak ve çeşitli sosyal alanlara sahip olacak. Cami inşaatı ve otopark çalışmaları da hızla ilerliyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hayata geçirilen Kent Meydanı projesinde çalışmalar sürüyor.

Çayırova Kent Meydanı'nda çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla yapımına başlanan ve ilçeye değer katacak projeler arasında yer alan kent meydanında, ekipler yoğun tempoda imalatı sürdürüyor. İlçeye kimlik kazandırmasının yanı sıra, Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak kent meydanı 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova'nın yeni cazibe merkezi olacak kent meydanında cami inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Çayırova'nın ilerleyen yıllarda oluşabilecek otopark sorununa çözüm olması amacıyla yerin altına inşa edilen 3 katlı kapalı otoparkın kaba inşaatının tamamlanmasının ardından çalışmalarına yoğunluk kazandıran ekipler, cami inşaatına da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Otopark alanının üstüne inşa edilen cami inşaatı şekilleniyor. Kent Meydanındaki cami inşaatı bir yandan yükselmeye devam ederken, peyzaj çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı belirtildi. Çayırova'ya kimlik kazandıracak ve vatandaşların yeni yaşam alanı haline gelecek kent meydanı projesinin hızla tamamlanarak, halkın hizmetine açılması hedefleniyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "25 dönümlük bir meydan alanımız var. Yeşil alanı yoğun bir proje hayata geçiriyoruz. İleride trafik problemiyle karşılaşmayalım diye yerin altında 3 kat otopark yaptık. Cami inşaatımız hızla devam ediyor. Burası 4 mahallenin kesişimi bir nokta ve bütün ilçemize hizmet edecek. Her zaman yanımızda olan ve desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KOCAELİ