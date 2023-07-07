Çayırova'da Sivrisinekle Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaz aylarında ortaya çıkan sivrisinekle mücadele çalışmaları devam ediyor. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dere yatakları, inşaat alanları, çöp konteynerleri ve su birikintilerinde sivrisinek oluşumu olmaması için ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.