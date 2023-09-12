Çayırova'da Kereste Fabrikasının Arkasında Yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kereste fabrikasının arkasında bulunan atıklar yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kereste fabrikasının arkasında bulunan atıklar yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Özgürlük Caddesinde bulunan bir kereste fabrikasının arkasında bulunan atıklarda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple atık yığınlarında yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ