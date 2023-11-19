Haberler ›› Yaşam ›› Çayırova'da kaza: Otomobildeki kadın hastaneye kaldırıldı

Çayırova'da kaza: Otomobildeki kadın hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla çarpışan otomobilde bulunan bir kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.