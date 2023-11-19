Çayırova'da kaza: Otomobildeki kadın hastaneye kaldırıldı
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Yaşam Haberleri
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla çarpışan otomobilde bulunan bir kadın yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki kadın hastaneye kaldırıldı.
Akse Mahallesi Rahmi Dibek ile Fırat caddeleri kesişimindeki kavşakta, Adnan S. idaresindeki 16 NMP 18 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan D. yönetimindeki 41 AHG 093 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobildeki yolcu İpek Y, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam