Çayda serinleyen ayı ile vatandaşın gülümseten sohbeti
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çayda serinleyen vatandaşın ayıya seslendiği anlar gülümsetti. Ayının serinlemesi sırasında çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, ayıya seslenen vatandaşın sohbeti ise dikkat çekti.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde çayda serinleyen vatandaşın ayıya seslendiği anlar gülümsetti.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Yumacık çayına giren ayı yüzerek serinledi. Çevredeki vatandaşların sesini duyan ayı, önce iki ayağı üzerinde dikildi, ardından sudan çıkarak bölgeden uzaklaştı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydetti. Vatandaşın ayı ile sohbet ettiği anlar ise gülümsetti. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam