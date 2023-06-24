Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde pazar yerinin çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay, Perşembe Pazarında meydana geldi. Kapalı pazarın çatısına çıkan kediyi fark eden vatandaşlar Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan kediyi merdiven yardımıyla kurtardı. Yiyecek ve su verilen kedi doğal ortamına salındı.