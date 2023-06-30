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Çatı arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Saraçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatı kısmında mahsur kalan kediyi gören bina sakinleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan kediyi havalandırma boşluğuna girerek kurtardı. Ekipler yardımıyla dışarı çıkarılan kedi yeniden tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çatı arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Saraçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatı kısmında mahsur kalan kediyi gören bina sakinleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan kediyi havalandırma boşluğuna girerek kurtardı.

Ekipler yardımıyla dışarı çıkarılan kedi yeniden tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Yaşam

İtfaiye Ordu Ünye kedi Yaşam Haberler

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