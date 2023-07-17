Çatalzeytin'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde denize giren Nevzat Hasanbeşe ve oğlu Berat Hasanbeşe boğulma tehlikesi geçirdi. Nevzat Hasanbeşe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğlu Berat ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.