Çatalca'da Zincirleme Kaza Sonucu Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

ÇATALCA'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişi Silivri'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çatalca'da dün akşam 19.30 sıralarına TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybeden Alperen Şeker (1), Sabri Şeker (2), Buğlem Şeker (8) kardeşler ve akrabaları Kader Kartal (18) Çantaköy'de bulunan Hacı Hüsnü Albayrak Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. 3 çocuğunu kazada kaybeden, kendisi de kazadan yaralı olarak kurtulan baba Muhittin Şeker taziyeleri camii avlusunda kabul etti.