Çatalca'da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü

İSTANBUL - Çatalca'da yoğun yağıştan dolayı yol çöktü, araçlar açılan çukurlara düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde yağış başladı. Yağmur dolayısıyla Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Perşembe Pazarının kurulduğu alanda yol çöktü. O sırada yolda bulunan iki araç açılan çukurlara düştü. Olayda yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.