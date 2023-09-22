Çatalca'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor

Çatalca'da Terkos mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmalarına arazözler, su tankeri, helikopter ve iş makinesi ile 75 personel katılıyor.