Çatalca'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına İtfaiye Ekipleri Müdahale Ediyor
Çatalca'da Terkos mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmalarına arazözler, su tankeri, helikopter ve iş makinesi ile 75 personel katılıyor.
Çatalca'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Terkos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına 8 arazöz, 2 su tankeri, 2 helikopter ve 1 iş makinesi ile 75 personel katılıyor.
Kaynak: AA / Yaşam