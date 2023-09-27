Çatalca'da motosiklet kazası kamerada

İSTANBUL - Çatalca'da otomobilin önüne kırdığı motosiklet sürücüsü ve yanında bulunan kişi savrularak yere düştü. Yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, pazartesi günü Eski Edirne Asfaltı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı yönünden gelen motosiklet, Kestanelik yoluna giren motosiklet sürücüsü bir aracın aniden önüne kırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Motosikletin üzerinde bulunan iki kişi düşerek takla attı. Savrulan iki kişi burnu bile kanamadan kazayı atlatırken o anlar başka bir motosiklet sürücünün kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.