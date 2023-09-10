Çatalca'da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

? ÇATALCA Kuzey Marmara Otoyolunda iddiaya göre, yan yana seyir halinde olan 3 motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Kazada motosiklet üzerinden savrulup düştükten sonra kafasını bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti. Diğer 2 sürücü ise, yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CTY 027 plakalı motosiklet sürücüsü Çağdaş Ateş, motosikletli 2 arkadaşıyla seyir halindeyken iddiaya göre, motosikletler birbirine çarptı. Kazada 3 motosiklet sürücüsü yola savruldu. Yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü Çağdaş Ateş'in kaskı kafasından çıktı. Kafasını bariyerlere çarpan Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada diğer 2 motosiklet sürücüsü de yaralandı. Çağdaş Ateş'in arkadaşları olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Ateş'in cenazesi ambulansla Çatalca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Çağdaş Ateş'in sosyal medya hesabının profil bölümünde "Sonunda ölüm var demişler; kasktan duymamışız." şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.