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Çatalca'da kaybolan otizmli çocuğun cansız bedeni derede bulundu

Çatalca'da yaşayan 7 yaşındaki otizmli çocuk, kaybolduktan sonra dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.