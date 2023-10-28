Çatalca'da kaybolan otizmli çocuğun cansız bedeni derede bulundu
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Çatalca'da yaşayan 7 yaşındaki otizmli çocuk, kaybolduktan sonra dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çatalca'da kaybolan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedeni derede bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kaleiçi Mahallesi'nde yaşayan M.C.T. ortadan kaybolunca ailesi çevrede aramaya başladı. Otizmli çocuğun bölgedeki dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerine itfaiye ve polise haber verildi.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri derede arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından derede çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Çocuğun cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.