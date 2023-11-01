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Çatalca'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Çakıl Mahallesi Emre Çıkmazı Sokak'taki bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.