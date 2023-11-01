Çatalca'da bir fabrikada yangın çıktı

ÇATALCA'da bir fabrikaya ait içerisinde kauçuk ham maddelerin bulunduğu depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası depoda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Çatalca Çakıl Mahallesi Emre Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir fabrikaya ait depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kauçuk ham maddelerin bulunduğu yaklaşık beş yüz metrekarelik depodan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, farklı noktalardan yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, kauçuk ham maddelerin olduğu depoda büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, jandarma ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.