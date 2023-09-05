Çatalca'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Çatalca'da meydana gelen kazada 3 araç birbirine çarptı ve 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, ÇATALCA'da 3 aracın karıştığı kazada, 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Ölenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çatalca mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki, TIR'ın patlayan lastiği otoyola fırladı. Bu sırada lastik parçaları arkadan gelen kamyonun altına girdi. Arızalanan kamyonu gören Muhittin Şeker ise otomobili ile yavaşladı. Arkadan gelen sebze yüklü kamyonet ise önce önünde seyreden bir TIR'a, ardından Muhittin Şeker'in kullandığı otomobile çarptı. Otomobil, arızalanan kamyon ile kamyonet arasında sıkıştı. Otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden Alperen Şeker (1), Sabri Şeker(2), Buğlem Şeker (8) ve Kader Kartal'ın (18) cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi. İncelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler, Silivri Çantaköy'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.