Çarşamba Müftülüğü Aşure Günü'nde İlçe Halkına Aşure Dağıttı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Aşure Günü münasebetiyle Çarşamba Müftülüğü tarafından ilçe halkına aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Hicri Takvime göre; Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü dolayısıyla Çarşamba İlçe Müftülüğü'nce, müftülük binası önünde ilçe halkına aşure dağıtımı gerçekleştirildi.

Bin kişilik aşure hazırladıklarını söyleyen Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun, "Bugün hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem ayının 10. Günü. Bu günün anlamı, tarihte Hz. Hüseyin efendimizin şehit edildiği gündür. Bugünün anısına bizlerde geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz aşure ikramı programını tertip ettik. İlçe Müftülüğü olarak yaklaşık bin kişilik aşure hazırladık. Cuma Namazından sonra da halkımıza ikramda bulunduk. Başta Kerbela şehidimiz Hz. Hüseyin olmak üzere bütün şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Devletimizin milletimizi beraberliğini daim eylesin" dedi.

Aşure ikramı gün boyunca sürdü. - SAMSUN