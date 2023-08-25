Çarşamba'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ümit C. idaresindeki otomobil ile Erol A. kontrolündeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Hasan K.'ya çarptı. Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü, 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Çarşamba-Ayvacık Karayolu Endüstri Meslek Lisesi kavşağında Ümit C. idaresindeki 35 RV 836 plakalı otomobil ile Erol A. kontrolündeki 55 HL 838 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarında bisikleti ile ilerleyen Hasan K. çarptı.
Kazada yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil Servis ekipleri Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı.