Çarşamba'da Sokak Hayvanlarına Ücretsiz Bakım Merkezi

Sokak hayvanlarının ücretsiz aşılama, kısırlaştırma ve tıbbi bakımının yapılacağı 'Geçici Bakınma Merkezi'nde çalışmaların sürdüğünü belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Merkezimiz 2024 yılı sonunda hizmete geçecek" dedi.

Çarşamba Belediyesince sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için ilçeye kazandırılan tam donanımlı Geçici Bakım Merkezinde inşaat çalışmaları sürüyor. Merkez sayesinde sokak hayvanlarının ücretsiz olarak aşılanması, kısırlaştırılması ve gerekli tıbbi bakımları yapılacak. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek merkezin 2024 yılı sonunda tamamlanacağını belirtti.

Merkezin her alanı özenle planlandı

Başkan Halit Doğan, "Çarşamba Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezimizde çalışmalarımız sürüyor. Merkezimizde sokak hayvanlarımız için bir kısırlaştırma merkezi ve yine diğer tedavilerinin de yapılabileceği bir alan oluşturuyoruz. Aynı zamanda da yasaklı ırklar ve güçten düşmüş hayvanların da konaklayacağı bir yer haline gelecek. Samsun merkezde, Büyükşehir Belediyemize ait bir Geçici Bakım Merkezi var. Samsun'un doğusunda da Çarşamba ilçemizde bu hizmeti verecek bir tesisi, inşallah Samsun'umuzun, Çarşamba'mızın hizmetine sunmuş olacağız. Buranın projesini Samsun Veterinerler Odası, 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi hocaları ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile beraber yaptık. Bu şekilde hizmet veren diğer bakım merkezlerinde eksik olan, ihtiyaç olarak görülen her hususun burada planlandığı bir yeri inşallah hizmete sunmuş olacağız" diye konuştu.

Hayvanların yaşam koşulları iyileştirilecek

Başkan Doğan, "Doğal ortamında insanlarla can dostlarımız, diğer hayvanlar birlikte yaşamak durumunda, fakat hayvanların sayısı arttıkça saldırılar ve benzeri durumlar oluşabiliyor. Bu hem insanlar hem de diğer hayvanlarında da yaşam koşullarına zarar veren bir şey haline geldi. Her iki dengeyi de beraberinde tutabilmek için Geçici Bakım Merkezimizi hayata geçiriyoruz.

Sonrasında da hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar gibi durumları inşallah burada tedavi etmiş olacağız. Geçici Bakım Merkezimizi; sürekli bakımla alakalı da bir yasal düzenleme olduğu takdirde, buna da ihtiyaca cevap verebilecek bir şekilde planlıyoruz. Bakım merkezleri şu anda sadece 30 günle sınırlı olarak hayvanları tedaviden sonra tutabiliyorlar. İnşallah 2024 yılı sonunda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN