Çarşamba'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Sarıcalı Mahallesi Hasanlı Caddesi'nde Nurcan Ç'ye ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çamaşır makinesinin prizinden çıktığı belirtildi ve evde hasar oluştu.
Çarşamba'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Hasanlı Caddesi'nde Nurcan Ç'ye ait evde yangın çıktı.
Evdekilerin ihbarı üzerine yangına, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın büyümeden söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının çamaşır makinesinin prizinden çıktığı belirtildi.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yaşam