Çarşamba'da Altyapı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba İlçe Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'nın kronikleşen sorunlarının yakın zamanda çözüleceğini, yapılan çalışmalarla birlikte şehrin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Çarşamba ilçesinde devam eden altyapı çalışmaları kapsamında Zübeyde Hanım Meydanı ve Abdullah Paşa Meydanı'ndaki çalışmalarda sona gelindi. Su, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı gibi hatların yenilenmesinin ardından üst yapı çalışmalarının hızla devam ettiği çalışmaları Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan yerinde inceledi.

"Sil baştan yapıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Halit Doğan, "Çarşamba ilçemiz de yaklaşık 1 buçuk yıldır alt yapı çalışmalarımız hızlı bir şekil de devam ediyor. İlçemizde yağmur suyu hattı olmaması nedeniyle gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarımızda sil baştan yağmur suyu hatları oluşturuyoruz. Önceden yağmur suyunun kanalizasyonlara bağlı olması nedeniyle şiddetli bir yağışta, taşan kanalizasyonlara şahit olmaktaydık. Mevcuttaki kanalizasyon hattı, şu andaki nüfus yoğunluğunu kaldırmayacağı için çalışmalar başlattık. Sıfırdan kanalizasyon hattı döşeniyor. Asbest boruları ortadan kaldırarak suyun içilebilmesini sağlayacak borular döşüyoruz. Bu çok meşakkatli bir iş. Öncelikle sabır gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. 3 hat birden değiştiği için mecburen bu yollarımız 3 kez kazılmak zorunda. Ekiplerimiz her bir hattın gömleklemesini ayrı ayrı yapıyorlar. Çünkü kendi içinde oturma yaşayıp ta boruların kendi kotlarını kaybederek kırılmasını önlemek için bu şekilde çalışmaları gerekiyor. Sonrasında da asfalta ve diğer yollarla buluşturarak, Çarşambamıza yakışır, inşallah daha sonralarında bu işlemler için kazılmayacak bir yol haline getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan doğalgaz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhuriyet Mahallemize, Ali Fuat Başgil ve Umut Mahallelerimize doğalgazı getirdik. Üçköprü'de kadastro sorununu çözerek doğalgaz sorununu çözdük. Şehrin her tarafında bir kazı var. Ama bu kazılar, altyapıyı yapabilmek için. Daha sonra üstünü yapabilmek için. Kalıcı olmayacak işlerle vatandaşın parasını daha kalıcı işlerde harcamaya çalışıyoruz" dedi.

"Altyapıya dair ilk kez somut bir proje olacak"

Başkan Doğan, altyapıya dair geçmiş yıllardan bugüne herhangi bir projenin olmadığını ifade ederek, "Altyapıda daha önce döşenmiş olan borularımıza ilişkin halihazırda bir proje yok. Daha önceki dönemlerde çalışmış, emekli olmuş ve bizim ricamızla çalışmalar biraz daha düzgün yürüsün diye altyapı firmasında çalışan arkadaşlarımızdan bilgi alarak çalışmalar yapılmaya çalışılıyor. Çalışmaların sonucunda ilk kez Çarşambamızın altyapısının somut bir projesi olacak. Nerede yağmur suyu hattımız var, nerede içme suyu hattımız var, nerede kanalizasyon hattı var, nereden elektrik hattı geçiyor. Nerede telefon ya da doğalgaz hattı var bunların hepsini projelendireceğiz. Allah nasip ederse bundan sonra böyle sorunlar yaşamayacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN