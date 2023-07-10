Çarşamba Belediyesi Köyümde Şenlik Var Etkinlikleri Düzenliyor

Çarşamba Belediyesi tarafından mahallelerde düzenlenecek olan 'Köyümde Şenlik Var' etkinlikleri, çocuklara eğlence dolu aktiviteler sunmayı amaçlıyor. Etkinliklerde çocuk oyunları, palyaço, halk oyunları ekibi ve yerel sanatçıların sahne performansı yer alacak.

Çarşamba Belediyesi tarafından mahallelerde "Köyümde Şenlik Var" etkinlikleri düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenlik, 10 Temmuz Pazartesi akşamı Gökçeçakmak İlkokulu bahçesinde saat 19.30'da başlayacak.

Programın ikinci durağı 12 Temmuz Çarşamba günü Çayvar İlkokulu bahçesinde olacak. 14 Temmuz Cuma akşamı da Allı İlkokulu bahçesinde etkinlik gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, "Köyümde Şenlik Var" programları ile çocuklara eğlence dolu aktivitelerle hoş vakit geçirtmeyi amaçladıklarını belirtti.

Önceki yıllarda da organize ettikleri "Köyümde Şenlik Var" programı ile dolu dolu yaz geçirileceğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Etkinliklerle çocuk oyunları, palyaço, halk oyunları ekibi ve yerel sanatçıların sahne performansıyla doyasıya eğlenecek hemşehrilerimize unutulmaz dakikalar yaşatacağız. Hemşehrilerimizin ayağına götürdüğümüz şenliklerle mahallelerimiz arasında gönül köprüleri kuracak, insanlarımızla birlik olacağız. Özellikle çocuklarımızın eğlenceli bir yaz akşamı geçirmesi için programlar düzenliyoruz. Sürpriz hediyeler onları bekliyor. Çocuklarımızın yanı sıra yetişkinlerimizin de katıldığı birbirinden eğlenceli aktivitelerle küçük büyük herkesle güzel ve hoş vakit geçireceğiz."