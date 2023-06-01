CarrefourSA, 'Doğruca Festivale' etkinliğiyle güzellik ve bakımın sırlarını paylaşıyor

CarrefourSA, bu yıl ilk kez gerçekleştireceği 'Doğruca Festivale' etkinliğinde güzellik, sağlık ve bakımın sırlarını meraklılarıyla paylaşacak. Festivalde atölyelerin yanı sıra DJ performansları, tadım noktalarıyla katılımcılar festival coşkusunu gün boyunca yaşarken, festival Jabbar'ın konseriyle son bulacak.

Markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerini mağazalarında müşterilerine sunan Carrefoursa, bu yıl ilk kez gerçekleştireceği "Doğruca Festivale" etkinliğinde güzellik, sağlık ve bakımın sırlarını meraklılarıyla paylaşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30'uncu yılını kutlayan Carrefoursa, müşterilerini birbirinden farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.

Kozmetik kategorisinde sevilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerini müşterileri ile buluşturan marka, yaza bakımlı ve sağlıklı girmek isteyenleri "Doğruca Festivale" davet ediyor.

3 Haziran'da CarrefourSA İstinye Hiper mağazasında açık havada g erçekleşecek festivalde farklı etkinlikler ve workshoplar da yer alacak.

Gazeteci, yazar Ece Vahapoğlu ile alanında uzman konuşmacılar katılımcıların güzellik, sağlık ve bakımla ilgili merak ettiklerini cevaplayacak. Ayrıca etkinlikte makyaj yapmanın püf noktaları ve kozmetik dünyasındaki son trendler de paylaşılacak.

Festivalde atölyelerin yanı sıra DJ performansları, tadım noktalarıyla katılımcılar festival coşkusunu gün boyunca yaşarken, festival Jabbar'ın konseriyle son bulacak.

Marka güzellik, sağlık ve bakımın yanı sıra eğlenmek isteyen herkesi festival deneyimi için "Doğruca Festivale" sloganıyla CarrefourSA İstinye Hiper mağazasına bekliyor.