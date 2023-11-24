Sultanbeyli'de meydana gelen kazada bir aracın başka bir araca yandan çarpması sonucu dereye uçan araçta bulunan sürücü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışan araçlardan birisi dereye uçtu: 1 yaralı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir aracın başka bir araca yandan çarpmasıyla dereye uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Olay 21.00 sularında Sultanbeyli Adil mahallesi Selçukhan caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 07 ABH 665 plakalı araç yolda ilerlerken yanındaki seyir halindeki 34 LYH 757 plakalı minibüsün kendisine çarpmasıyla cadde üzerindeki dereye uçtu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dereye uçan araç olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olayla ilgili konuşan Fevzi Ünal "Servis arabası geliyordu. Öbür araç yukarıdan geliyordu. Servis aracı ona yandan vurunca takla atarak geri geri dereye düştü. Sürekli burada kazalar oluyor. Şoför vardı, yaralıydı. Ambulansı polisi aradık. İtfaiye geldi çıkardılar." dedi.