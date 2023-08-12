Caretta Caretta Yuvasına Zarar Verildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde caretta caretta yuvasının üzerinde mangal ateşi yakılarak zarar verildi. Olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz kişi veya kişilerin bulunması ve cezai işlem uygulanması için inceleme başlatıldı.

Gazipaşa'da Koru, Selinus ve Kahyalar sahillerinde deniz kaplumbağalarının yaklaşık 1 ay önce yaptıkları yuvalardan yavru çıkışları başladı. Gazipaşa Belediyesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri sahillerdeki caretta caretta yuvalarını korumaya alarak, yavruların güvenli şekilde denizle buluşmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, geçen günlerde Koru sahilinde koruma altındaki bir yuvaya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Yuvanın üzerindeki koruma demirini kaldırıp, mangal ateşi yakıldığı belirlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri mangal ateşi yakan kişi veya kişileri tespiti ve cezai işlem uygulanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili araştırmaların devam edildiği öğrenildi. Yakılan ateşin yuvadaki yumurtalara zarar verip vermediğinin ise yavrular çıkmaya başladıktan sonra tespit edileceği belirtildi. (DHA)