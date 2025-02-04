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Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

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Beyaz TV ekranlarında Esra Ezmeci'nin programına telefonla bağlanan bir kadın, kocasından dert yanarak "Sürekli gardıropta sevişmek istiyor. Ancak ben istemediğimde bana kötü davranıyor" ifadelerine yer verdi.

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci'nin programına telefonla bağlanan bir kadın, yaptığı açıklamalarla izleyicileri şaşkına çevirdi. Kocasından dert yanan kadın, "Sürekli gardıropta sevişmek istiyor. Ancak ben istemediğimde bana kötü davranıyor" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEDE RTÜK NE İŞ YAPAR?"

Kadının bu itirafı, hem stüdyodaki konukları hem de izleyicileri şaşkına çevirirken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Gönderinin altına "Bu ülkede RTÜK ne iş yapar?", "Böyle programlar toplumun ahlak yapısını bozuyor", "Sırf reyting için bu rezilliklere neden göz yumulur?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (53)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

İLLA EDEP İLLA EDEP... TÜKENDİ AHLÂK, EDEP, HAYA...

Yorum Beğen390
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Haber YorumlarıVeysel N:

byaz teve için gayet normal , reyting için neler yaparlar daha makarnacı kanalı

Yorum Beğen238
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıCevdet Taşkın:

gardırop Osman

Yorum Beğen249
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıtuncer yazar:

BEYAZ TV VARSA RUTÜK YOK AİLE YILINIZ KUTLU OLSUN

Yorum Beğen163
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Gökçeklerin kanalı da bu kadar olur zaten

Yorum Beğen152
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Haber YorumlarıAli Tekdemir:

Filmin adı ''Dar Alanda Kısa Paslaşma'' heralde :DDD

Yorum Beğen129
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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

bu tür rezil ifşaatlarla ahlaksızlıkları açığa vurmaktan başka hangi toplumsal fayda amaçlanıyormuş acaba..?

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Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıJokerAllame:

istiyorsa yapacaksın işin ne :) görevini yap

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme47
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Haber Yorumlarıarif simsek:

Melihin Kanalına oğlunun kanalına rütük yokmu acaba torpil var torpil var ne iş görürü rütük sadece diğer kanalları mı var

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıHasan Polat:

EKMEK KAC LIRA?? Yaptiginiz habere bakin

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme5
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