Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci'nin programına telefonla bağlanan bir kadın, yaptığı açıklamalarla izleyicileri şaşkına çevirdi. Kocasından dert yanan kadın, "Sürekli gardıropta sevişmek istiyor. Ancak ben istemediğimde bana kötü davranıyor" ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKEDE RTÜK NE İŞ YAPAR?"

Kadının bu itirafı, hem stüdyodaki konukları hem de izleyicileri şaşkına çevirirken, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Gönderinin altına "Bu ülkede RTÜK ne iş yapar?", "Böyle programlar toplumun ahlak yapısını bozuyor", "Sırf reyting için bu rezilliklere neden göz yumulur?" şeklinde yorumlar yapıldı.