Çankırı'da hava sıcaklığının düşmesi ile Çerkeş ilçesinin ardından Kurşunlu ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanma sebebiyle yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için tuzlama çalışması yaptı.

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

ÇANKIRI - Çankırı'da hava sıcaklığının düşmesi ile Çerkeş ilçesinin ardından Kurşunlu ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Çankırı'nın kuzey kesimlerinde yer yer etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde de D100 karayolu Kurşunlu geçişinde de etkili oldu. Kısa süreli etkili olan kar yağışı sebebiyle ilçenin yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı. Karayolları ekipleri, bölgede buzlanma sebebiyle yaşanabilecek kazaların önüne geçmek için tuzlama çalışması yaptı.