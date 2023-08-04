Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde köye millet bahçesi açıldı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Çaparkayı köyünde vatandaşlar tarafından yapılan millet bahçesi dualarla açıldı. Köy sakinleri, açılışta halk oyunları ve geleneksel danslarla kutlama yaptı.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek köye millet bahçesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirdiği proje ile il ve ilçelerde yapılan millet bahçesi, köye taşındı. Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı, 204 nüfuslu Çaparkayı köyünde vatandaşlar bir araya gelerek millet bahçesi yaptı. Türkiye'de bir ilke imza atan vatandaşların, 2 yıldır süren çaba ve çalışmaları ile tamamlanan millet bahçesi dualarla açıldı. Çocuklar ve köy sakinleri millet bahçesinin açılışında halk oyunları, geleneksel danslar ve çeşitli oyunlarla millet bahçesinin açılışını kutladı. - ÇANKIRI