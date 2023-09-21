Çankırı'da yaralı atmaca tedavi altına alındı

Çankırı'da vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Çankırı il merkezi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda vatandaşlar tarafından yaralı atmaca bulundu. İhbar üzerine Çankırı İl Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri vatandaşlara ulaşarak atmacayı teslim aldı. Ekipler atmacayı, tedavi edilmesi için Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı atmaca tedavisinin ardından doğaya salınacak. - ÇANKIRI