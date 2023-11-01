Haberler ›› Yaşam ›› Çankırı'da Kayıp Kişi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çankırı'da Kayıp Kişi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çankırı'da 2 gündür kayıp olan 42 yaşındaki kişinin bulunması için arama çalışması yürütülüyor. Sara hastası olan E.İ'den haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, AFAD ve diğer ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarında henüz bir iz bulunamadı.