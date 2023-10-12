Çankırı'da İşyerinin Kolonuna Giren Kediler Kurtarıldı

Çankırı'da bir işyerinin kolonuna giren kediler, itfaiye ekipleri tarafından spiral yardımıyla kesilerek kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, saç kolonunu keserek kedileri kurtardı.

Çankırı'da bir işyerinin kolonuna giren kediler, itfaiye ekipleri tarafından spiral yardımıyla kesilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da Buğday Pazarı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir işyerinin saç kolonunda mahsur kalan kedilerin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, spiral yardımıyla saç kolonu keserek kedileri kurtardı. - ÇANKIRI