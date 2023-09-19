Çankırı'da Gaziler Günü törenle kutlandı

ÇANKIRI - Çankırı'da Gaziler Günü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çankırı'da, 19 Eylül Gaziler Günü'nde bir dizi tören düzenlendi. Çelenk sunma töreniyle başlayan anma programı saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemine binaen konuşmaların yapılması ile devam eden törende, öğrenciler ve gaziler şiirler okudu. Törende hayatlarını kaybeden gaziler de anıldı. Tören Muharip Gaziler Derneği Çankırı Şubesi Başkanı Ahmet Çelik'in konuşması ile son buldu.

Anma programına, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, askeri erkan, kent protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.