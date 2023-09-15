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Çankırı'da çıkan hortum cep telefonu ile görüntülendi

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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisi zamanla azalmaya başladı.

Çankırı'da çıkan hortum böyle görüntülendi

ÇANKIRI - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir arazide kum hortum çıktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan hortumu gören vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde arazide seyir halinde olan otomobilin önünde hortumun çıktığı görülüyor. Uzaklaşan hortum etkisini yitirmeye başlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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