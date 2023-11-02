Çankırı'da bulunan bir apartmanın bacasına düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duvarı kırarak kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı. Kedinin sağlık kontrolü yapıldıktan sonra doğaya salıverildi.

Çankırı'da bir apartmanın baca deliğine düşen Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Aksu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bacasına düşen kedinin çıkardığı sesleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duvarı kırarak kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı. Sağlık kontrolü yapılan kedi daha sonra doğaya salıverildi. - ÇANKIRI