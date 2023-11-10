Çankırı'da binlerce vatandaş Atatürk'ü anma yürüyüşü düzenledi

Çankırı'da binlerce vatandaş ellerinde meşale ve bayraklarla düzenledikleri yürüyüşle

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 85. ölüm yıldönümünde andı.

Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde, ülke genelinde olduğu gibi Çankırı'da da anılıyor. Gün içerisinde çeşitli törenler yapılırken, akşam ise anma yürüyüşü düzenlendi. Şehrin farklı noktalarından başlayan yürüyüşe katılan binlere vatandaş, ellerindeki meşale ve bayraklarla yürüdü. - ÇANKIRI