Çankırı'da araziden mezarlığa sıçrayan yangın söndürüldü

Çankırı'da araziden mezarlığa sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Yanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle arazide çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle mezarlık alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. - ÇANKIRI