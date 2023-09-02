Çankırı'da Altyapı Çalışmaları Sırasında Toprak Kayması: İşçi Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Abdülhalik Renda Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi, sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için morga gönderildi.