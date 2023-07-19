Çankırı'da 67 yaşındaki saat ustası eskiyen saatlere hayat veriyor

Çankırı'da 67 yaşındaki saat ustası Cemal Yakar, yarım asırdır eskiyen saatlere yeniden hayat veriyor.

Çankırı'da yaşayan 67 yaşındaki Cemal Yakar, ortaokul yıllarında çırak olarak başladığı saat tamirciliğini 50 senedir sürdürüyor. Çankırı şehir merkezinde bulunan iş yerinde yaşına aldırış etmeden mesleğini devam ettiren Yakar, teknoloji sebebiyle azalan ilgiye rağmen mesleğini aşkla devam ettiriyor. Sağlık durumu el verdiği süre boyunca mesleğini devam ettireceğini ifade eden Yakar, saat tamirciliği sayesinde 2 çocuğunu büyüterek meslek sahibi olmalarını sağladığını kaydetti.

"Bu meslek sayesinde 2 çocuğumu okutup büyüttüm"

15 yaşından beri mesleğini sürdürdüğünü belirten Cemal Yakar, "68 yaşımdayım, 15 yaşımdan bu yana saat tamirciliği yapıyorum. Rahmetli ustam vardı, Mehmet Erişen'den bu mesleği öğrendim. Benim başladığım zamanlar kurmalı saatler çoktu, biz de onları öğrendik. Sonra pilli saatler çıktı. Çankırı'dan Ankara'ya gittim, 20 gün eğitim aldım. Sonra bu pilli saatlerin tamirini öğrendik. Çok şükür, bu meslek sayesinde 2 çocuğumu okutup büyüttüm. Tabii o zamanlar bu saatçilik mesleği çok meşhurdu. Şimdi bu pilli saatler çıkınca biraz daha işlerimiz azaldı. Şu anda pilli saatlere, pil, kayış, bobin, entegre ve makine takıyoruz. Bu şekilde de devam ediyoruz. Sağlığım devam ettiği müddetçe bu işi sürdüreceğim. Başka bir sanatım yok, çok şükür geçinip gidiyoruz" dedi. - ÇANKIRI