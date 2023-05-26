Çankayalı Çocuklar Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören ve bu yıl mezun olacak 6 yaş grubu 400 çocuk, Anıtkabir'i ziyaret etti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Çankaya Belediyesi'nin Ata, Atlas, Masal Kalesi, Martı, Barış, Umut, Togan Özliyen, Bulut, Deniz, Berkin Elvan, İlkadım ve Mutluluk kreşlerinde 2022-2023 eğitim öğretim dönemini tamamlayan 6 yaş grubu çocuklar, mezuniyet sevincini Anıtkabir ziyareti ile taçlandırdı. Öğretmenleri ile Anıtkabir'i ziyaret eden çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu.

Bu yıl 400 çocuğun mezun olduğu kreşlerin mezuniyet töreni ise 2 Haziran'da Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda yapılacak.