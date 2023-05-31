Çankaya Evleri Kursiyerleri Yıl Sonu Sergileri İçin Hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri kursiyerleri bir yıllık emeklerini sergilemeye hazırlanıyor. 6 -13 Haziran arasında kentin dört bir yanında açılacak Çankaya Evleri yıl sonu sergileri ile kursiyerlerin hünerleri görücüye çıkacak.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri kursiyerleri bir yıllık emeklerini sergilemeye hazırlanıyor. 6 -13 Haziran arasında kentin dört bir yanında açılacak Çankaya Evleri yıl sonu sergileri ile kursiyerlerin hünerleri görücüye çıkacak.

Çankaya Evleri'nde kursiyerler, bir yıllık emeklerini sergilemeye hazırlanıyor. 6 -13 Haziran arasında Çiğdem, Yüzüncü Yıl, Ayrancı, Emek, Esat, Beysukent, Dikmen, Sokullu Maltepe ve Yıldız'da açılacak 26 Çankaya Evi'nin yıl sonu sergileri, festivale dönüşecek.

Resimden rölyefe, takı tasarımından seramiğe, örgüden dekoratif ev aksesuarlarına kadar yaklaşık 100 branşta ürünlerin sergileneceği, mini konserlerle, atölye ve etkinliklerle renklenecek etkinliğe tüm Çankayalıları davet eden Çankaya Belediye Başkan Alper Taşdelen, Çankayalıların ikinci evi olarak tanımladığı Çankaya Evleri'nin sayısını 2023'te de artıracaklarını söyledi. Vatandaşa hizmet yolunda birçok ilke imza attıklarını belirten Taşdelen, "Çankaya Evlerimizde vatandaşlar sosyalleşmenin yanı sıra boş vakitlerini iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Onların gayreti ve azmini gördükçe ne kadar doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz" diye konuştu.