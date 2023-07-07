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Çankaya Belediyesi Türkan Saylan Nikah Salonu'nu Hizmete Açtı

Çankaya Belediyesi Türkan Saylan Nikah Salonu'nu Hizmete Açtı

Yaşam Haberleri

Çankaya Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkan Saylan Nikah Salonu'nda ilk nikah yarın kıyılacak. Vedat Dalokay ile Yıldızevler Mahallesi'nde hizmet veren Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nun ardından Konutkent 2961. Sokak'ta yeni bir nikah salonu hizmete açıldı. Akademisyen, eğitimci Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını taşıyan yeni nikah salonu 150 misafiri konuk edecek kapasitede. Başvuruları 3 Temmuz'dan itibaren almaya başlayan Türkan Saylan Nikah Salonu'nda ilk nikah yarın kıyılacak. Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde yer alan nikah salonunda ise 10 Temmuz'dan itibaren tadilat çalışmaları başlayacak. Yeniden hizmete açılış tarihi Çankaya Belediyesi internet sitesinden duyurulacak.

Çankaya Belediyesi tarafından hizmete açılan Türkan Saylan Nikah Salonu'nda ilk nikah yarın kıyılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vedat Dalokay ile Yıldızevler Mahallesi'nde hizmet veren Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nun ardından Konutkent 2961. Sokak'ta yeni bir nikah salonu hizmete açıldı.

Akademisyen, eğitimci Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını taşıyan yeni nikah salonu 150 misafiri konuk edecek kapasitede. Başvuruları 3 Temmuz'dan itibaren almaya başlayan Türkan Saylan Nikah Salonu'nda ilk nikah yarın kıyılacak.

Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde yer alan nikah salonunda ise 10 Temmuz'dan itibaren tadilat çalışmaları başlayacak. Yeniden hizmete açılış tarihi Çankaya Belediyesi internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Yaşam

Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Türkan Saylan Yaşam Haberler

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