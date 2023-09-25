Çankaya Belediyesi Çocukları Sokak Oyunlarıyla Buluşturdu
Çankaya Belediyesi, çocukları dijital oyunların yerine sokak oyunlarıyla buluşturdu. Telefon, tablet ve bilgisayar oyunlarıyla vakit geçiren çocuklar, Cin Ali Sokak Oyunları Şenliği'nde nostaljik oyunları keşfetti.
Çankaya Belediyesi, çocukları dijital oyunların yerine sokak oyunlarıyla buluşturdu. Sokakta oynan oyunları tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, sokak oyunlarını eğlenerek öğrendi.
Telefon, tablet ve bilgisayar oyunlarıyla vakitlerini geçiren çocukların akranlarıyla paylaşım halinde olmaları için Cin Ali Sokak Oyunları Şenliği'ni düzenleyen Çankaya Belediyesi, çocuklara nostaljik sokak oyunlarını tanıttı.
İsmet İnönü Parkında gerçekleşen şenlikte çocuklar, seksek, topaç, yakartop, ip atlama, halat çekme gibi sokak oyunlarıyla keyifli anlar yaşadı. Çocuklar, hikaye kitaplarının dağıtıldığı şenlikte güzel havanın keyfini aileleriyle birlikte çıkardı.