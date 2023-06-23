Çankaya Belediyesi, Baharevleri ve Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi üyelerine gezi düzenledi

Çankaya Belediyesi'nin yaşlı bireylere hizmet verdiği Baharevleri ile engelli bireyleri hizmet verdiği Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi üyelerine yönelik gezi düzenlendi.

Çankaya Belediyesi'nin yaşlı vatandaşlara, akranları ile hoşça zaman geçirmeleri için hizmet verdiği Baharevleri'nin sakinleri, yağmurlu günlerin ardından gelen güneşli havanın tadını Kızılcahamam doğa gezisiyle çıkardı.

Engelli bireylerin sosyalleşmesi, yaşam becerileri kazanması ve kişisel gelişimleri için çok yönlü bir yaşam merkezi olarak hizmet veren Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi üyeleri için ise Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda piknik etkinliği düzenlendi.