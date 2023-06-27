Çankaya Belediyesi Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın ilk etabını açıyor

Çankaya Belediyesi'nin Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın ilk etabı, 12 Temmuz'da vatandaşların hizmetine açılacak. Parkta binicilik tesisi, çocuk oyun alanları, piknik alanları, kafeler, büfeler, seyir terasları, kümesler, çok amaçlı spor sahası gibi alanlar bulunuyor. Toplam 675 araçlık otopark, kadın, erkek, engelliler için tuvaletler, bebek bakım odası, çeşmelerin yapıldığı park, 22 bin adet ağaç ve 360 bin adet çalı dikilerek yeşillendirildi. Parka Kırkkonaklar Mahallesi 358. Sokak ve Bademlidere Mahallesi 223. Sokak'tan girilebilecek.

Çankaya Belediyesi'nin Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nın ilk etabı, 12 Temmuz'da vatandaşların hizmetine açılacak.

Çankaya Belediyesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'ya büyük bir eser daha kazandıracak. Binicilik tesisi, çocuk oyun alanları, piknik alanları, kafeler, büfeler, seyir terasları, kümesler, çok amaçlı spor sahası gibi alanların olduğu Bademlidere Cumhuriyet Parkı'nı dileyen vatandaşlar bisiklet kiralayarak da gezebilecek.

Toplam 675 araçlık otopark, kadın, erkek, engelliler için tuvaletler, bebek bakım odası, çeşmelerin yapıldığı park, 22 bin adet ağaç ve 360 bin adet çalı dikilerek yeşillendirildi. 12 Temmuz'da hizmete açılacak parka, Kırkkonaklar Mahallesi 358. Sokak ve Bademlidere Mahallesi 223. Sokak'tan girilebilecek.