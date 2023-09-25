Çankaya Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinliği

Çankaya Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, "Şehrini Keşfet/ Gelecek Enerjini Koru" temalı bir etkinlik düzenledi. Umut Kreşte düzenlenen etkinlikte çocuklar, sürdürülebilir gelecek için harekete katıldı.

Çankaya Belediyesi,16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla "Şehrini Keşfet/ Gelecek Enerjini Koru" temalı bir etkinlik gerçekleştirdi. Umut Kreşte okulöncesi eğitim alan çocuklar, hareketli bir gün geçirdi.

Etkinlikte minikler öğretmenleri eşliğinde mendil kapmaca, ip atlama, seksek ve körebe oyunları oynayarak kendileri için hazırlanan parkurlarda mücadele ettiler. Oyunların ardından "Temiz çevre, temiz insan" sloganıyla bisiklet parkuruna yürüyen minikler enerji kirliliği ve sürdürülebilir çevre başlıklarına da dikkat çekmiş oldu. Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği etkinlik öğrencilerin bisiklet sürüşü ile tamamlandı. Etkinliğe katılan minikler, sürdürülebilir gelecek için hareket ederek arkadaşlarıyla da eğlenceli vakit geçirmiş oldu.