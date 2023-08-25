Çankaya Belediyesi 8 yeni parkı hizmete açacak

Çankaya Belediyesi, 2023 yılı yatırımları kapsamında 8 yeni parkı daha hizmete açacak. Belediye, eylül ve kasım ayı arasında açacağı 8 yeni park ile yeşil alan miktarında rekor kıracak.

Çankaya Belediyesi, 2023 yılı yatırımları kapsamında 8 yeni parkı daha hizmete açacak. Belediye, eylül ve kasım ayı arasında açacağı 8 yeni park ile yeşil alan miktarında rekor kıracak.

Ankara'nın en yeşil ilçesi olan Çankaya'da, eylül ayı itibarıyla yeni parklar halkın hizmetine açılacak. "Kalp kırmadık rekor kırdık" sloganıyla çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesi, 2023 yılı yatırımları kapsamında 18 bin 458 metrekare yeşil alanı daha ilçeye kazandırmış olacak.

Çankaya Belediyesi 9 yılda 102 park ile yaklaşık 1 milyon 700 bin metrekare yeşil alanı ilçeye kazandırdı. Çankaya Belediyesi, eylül ile kasım ayları arasında açılışını yapacağı 8 park ile toplam 18.458 metrekare yeşil alanı daha Başkentlilerle buluşturmuş olacak. Metin Oktay, Mustafa Kemal, İlkbahar, Beytepe, Alacaatlı ve Gökkuşağı mahallelerinde açılacak parklar, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve yürüyüş yolları ile Çankayalıların yeşil alan ihtiyaçlarını karşılayacak.

6 MAHALLEDE 8 YENİ PARK

Metin Oktay Mahallesi'nde açılacak olan Güneş Parkı 1.000 metrekare alanıyla çocukların da eğlenerek açık havada vakit geçirebilmesine olanak sağlarken, Mustafa Kemal Mahallesinde yer alan Brezilya Parkı 2 bin 345 metrekare alanıyla Çankaya'nın yeşil alan artışına katkı sağlayacak.

Beytepe Mahallesinde ise 2 yeni park açılışı gerçekleşecek. Temmuz ayında hayatını kaybeden usta müzisyen Özkan Uğur'un adını yaşatacak park, 6 bin 871 metrekare alana inşa edildi. 2023 FIVB Milletler Ligi şampiyonu olarak Türkiye'ye gurur yaşatan kadın milli voleybol takımının adını alan 3 bin 051 metrekarelik Filenin Sultanları Parkı ile birlikte bölgeye yaklaşık 10 bin metrekarelik daha eğlenme, dinlenme ve spor alanı kazandırılmış olacak.

Gökkuşağı Mahallesi'nde bin 206 metrekare alanda açılacak Kolombiya Parkı ve İlkbahar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan İsmail Kavak Parkı, bin 200 metrekare yeşil alanıyla Çankayalılarla buluşacak. Ankaralıların açık havada en çok vakit geçirdiği yerlerden biri olan Alacaatlı Mahallesi'nde 2 bin metrekare daha eklenerek üçüncü etabı tamamlanan 27 Aralık Kızılcagün Parkı ve 785 metrekarelik Müdriye Yıldız Bıçakçı Parkı yeşil dokusuyla Çankayalılara hizmet verecek.