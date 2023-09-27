Çankaya Belediyesi 2023 Açılış Programı Kapsamında Kırkkonaklar Çankaya Evi Açılıyor

Çankaya Belediyesi 2023 yılı açılış programı kapsamında eylül ayının son açılışını, Kırkkonaklar Çankaya Evi ile yapacak.

Eylül ayında Güneş Kreşi ve Parkı, Bademlidere Cumhuriyet Parkı, Türkan Saylan Nikah Salonu, Dilekler ve 50. Yıl Çankaya Evi'ni hizmete açan Belediye, ayın son gününde Kırkkonaklar Çankaya Evi'ni hizmete sunacak.

Kırkkonaklar Mahallesi'nde bin 440 metrekare alan üzerine 4 katlı olarak inşa edilen yeni Çankaya Evi'nde, Çankaya Belediyesinin ücretsiz LGS ve YKS'ye hazırlık kursları verdiği Destek Eğitim Merkezi, MEB Çankaya Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile meslek edindirme ve hobi kursları, kütüphane, Bilişim ve Çocuk Teknoloji Evi ve Gelişimsel Oyun Evi ve Çocuk Atölyesi bulunuyor.

Çankaya'nın 18'inci Çankaya Evi olarak hizmet verecek Kırkkonaklar Çankaya Evi açılışında, özgün müzik sanatçısı Onur Akın da sevenleriyle buluşacak. Çankaya Evi'nin açılışı 30 Eylül 2023 Cumartesi saat 19.30'da, Kırkkonaklar Mahallesi 329. Cadde numara 16'da gerçekleşecek.